„Wir wissen vorher nie, was passiert“

"Electric Ulmenwall“ improvisiert elektronische Musik: Open-air-Konzert steigt am Samstag, 10. September, in Steinhagen

Steinhagen

Manches ist rockig und jazzig, andere Stücke gehen mit sphärischen Klängen unter die Haut – und vieles animiert gleich zum Mitwippen und Tanzen. Was die Musiker von „Electric Ulmenwall“ auf die Bühne bringen, bedient kein einheitliches Genre, lässt sich nicht in Schubladen pressen. Wie vielfältig die instrumental-elektronischen Sounds klingen, können die Besucher am Samstag, 10. September, live im Schlichte-Carree erleben.

Von Volker Hagemann