Wird die Realschule Steinhagen dauerhaft vierzügig?

Steinhagen

Schulpolitisch wird es spannend in dieser Woche in Steinhagen - wieder einmal. Denn zum einen läuft bis Donnerstagabend die Anmeldewoche an der Steinhagener Realschule. Bereits im Vorfeld deuten sich hohe Anmeldezahlen an, die erneut über die reguläre Dreizügigkeit hinausgehen werden - ohne dass es diesmal die Hoffnung auf eine Mehrklasse geben würde. Deshalb wird zum anderen am Mittwochabend der Schulausschuss über die Beantragung der dauerhaften Vierzügigkeit beraten. Denn eine neue anlassbezogene Schulentwicklungsplanung gibt der Gemeinde gute Argumente dafür.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold