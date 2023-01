Witzemacher live im Zweischlingen

Das neue Jahr hat kaum begonnen, da darf im Zweischlingen in Quelle schon wieder ordentlich gelacht werden. Drei Comedians haben sich für diesen Monat auf der beliebten Kabarettbühne an der Osnabrücker Straße 200 angesagt. Tickets im Vorverkauf im Internet oder an der Abendkasse.

Den Auftakt an diesem Samstag, 7. Januar, macht der Improvisationsexperte Sascha Korf. Er kommt mit seinem Programm „Veni, Vidi, Witzig – Er kam, er sprach, sie lachten“. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass bereits um 20 Uhr.

Sascha Korf nimmt die Krise als Chance

Nach dem Motto „Krise als Chance“ nimmt auch Sascha Korf etwas Bleibendes für sich aus der Pandemiezeit mit. „Das sieht man nicht zuletzt an meinem Bäuchlein“, sagt er. Sascha Korf hatte zudem viel Zeit, sich neue Geschichten und Schabernack einfallen zu lassen, zum Beispiel zur Ernährung: „Früher fuhr man zwei Stunden zum Supermarkt. Heute lässt man sich drei Tomaten in zehn Minuten nach Hause liefern. Früher wurden Leute von einem Topf Chili satt. Heute kocht man für zwölf in sieben verschiedenen Töpfen: vegan, regional, paleo, low carb, nachhaltig und glutenfrei“, sagt er.

Dazu passt Saschas erster Gedichtband „Meine Pfanne und ich“, welcher ebenso Platz auf der Bühne findet wie sein Roman „Sofa, so Good“. Am Ende bekommen die Prominenten und Politiker des Tages ihr Fett weg. Gekrönt werden soll der Abend mit einer Schlagerpantomime a la Sascha „Turbo“-Korf.

Andy Strauß bricht alle Bühnenpoesie-Regeln

Hat der einmal ausgeträllert, übernimmt Andy Strauß die Bühne. Der Poetry Slammer und Comedian zeigt am Samstag, 21. Januar, sein neues Programm „Life of Andy“. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Strauß bekam Ende 2019 während der U20-Meisterschaften im Poetry Slam einen Preis für sein Lebenswerk und das Brechen sämtlicher Bühnenpoesie-Regularien überreicht. Inzwischen ist der Poetry Slammer, Techno-DJ und Stand-Up-Chaot in der Midlife-Crisis angekommen und macht das beste draus: sich drüber lustig.

Der Veranstalter verspricht einen Abend so unvorhersehbar wie das Leben selbst. Ob Life-Hörspiel, Erzählungen oder bisher noch nicht dagewesene Bühnenkunstform: In allem will der schräge Vogel vor seinem Publikum in Bielefeld eine gute Figur machen.

Martin Sierp bezaubert mit seiner Comedy

Dasselbe peilt auch Martin Sierp an, obwohl dieser gerade stolze 50 Jahre alt geworden ist und sein Programm auf den Namen „Knackig – zumindest die Gelenke!“ taufte. Mit seiner Show aus Zauberei und Comedy ist er am Samstag, 28. Januar (Beginn 21 Uhr, Einlass 20 Uhr) im Zweischlingen zu sehen. Da für ihn das Jungsein keine Frage des Alters ist, trotzt er der Mitleids-Crisis und will im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten für sein Publikum alles geben. Der Veranstalter kündigt „knackige 90 Minuten“ an, in denen er mit Witz, Charme und Selbstironie über sein Leben als Mann in den besten Jahren philosophiert.

Martin Sierp gibt Tipps, wie man trotz sinkenden Testosteronspiegels noch sexy in selbigen schauen kann, verblüfft sich und das Publikum mit seltenen Tricks, gründet eine Live-Band, führt Liebesrituale auf der Bühne durch, bekommt Besuch von seinem Alter Ego, dem Fürsten der Finsternis, spielt mit Lego und seinem Schatten und vielem mehr. Er tut also zum Spaß der Zuschauer lauter Dinge, die man in seinem Alter unbedingt machen sollte.