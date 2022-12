Zu Besuch auf Steinhagens größter Baustelle

Saubere Sache: Die Gemeinde investiert Millionen in ihre Kläranlage

Steinhagen

Wenn ein 60 Kilogramm schwerer Kanaldeckel einen halben Meter über der Straße schwebt – dann ist keine Geisterhand im Spiel, sondern Regenwasser. Zu viel Regenwasser. Michael Alter hat das am Hilterweg während eines kräftigen Schauers mit eigenen Augen gesehen, nur wenige Meter entfernt von seinem Arbeitsplatz als Betriebsleiter der Kläranlage Steinhagen. Damit sich unter anderem solch ein Schauspiel nicht wiederholt, damit die Gefahr volllaufender Keller geringer wird, investiert die Gemeinde an der Friedhofstraße 2,7 Millionen Euro und sorgt damit für die aktuell größte Baustelle in der Gemeinde.

Von Klaus-Peter Schillig