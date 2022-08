Zuspruch zur Petition einer Steinhagener Mutter

Steinhagen

Den Stichtag für die Einschulung wieder auf den 30. Juni zu verlegen, das fordert die Steinhagenerin Nina Meseke mit zwei weiteren Müttern aus Brakel und Ahaus vom Land NRW in einer Petition – und SPD-Landtagsabgeordneter Thorsten Klute will das Thema in Düsseldorf präsent machen.

Von Anemarie Bluhm-Weinhold