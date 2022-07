Zweiter Combi in Steinhagen eröffnet

Steinhagen

Combi gibt es jetzt gleich an zwei Standorten in Steinhagen: Neben dem Markt an der Woerdener Straße betreibt Dirk Isringhausen als selbstständiger Einzelhändler nun auch den früheren Markant-Markt Uhlemeyer an der Bergstraße. Am Donnerstag war Eröffnung.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold