Stolz auf naturwissenschaftliche Leistungen

Eine Wettbewerbsteilnahme ist immer etwas Besonderes – speziell in Zeiten von Corona mit allen Erschwernissen im Schulleben. Und so wollten Schulleiter Stefan Binder und das Team um MINT-Koordinator Andreas Frerkes die vielfältigen naturwissenschaftlich-technischen Erfolge der Schülerinnen und Schüler des Steinhagener Gymnasiums entsprechend feierlich auszeichnen.

Viele Schülerinnen und Schüler haben an Wettbewerben in Bio, Chemie, Physik, Mathe und Informatik teilgenommen und erhalten Urkunden.

„Ihr habt etwas besonderes geleistet. Übertragt das auf andere. Man darf stolz aus naturwissenschaftliche Leistungen sein“, sagte Andreas Frerkes. Stefan Binder schloss daran an und betonte die Bedeutung des Engagements über Unterrichtsinhalte hinaus: „Das, was ihr macht, ist wichtig. Vielleicht habt ihr Widerstände und Hindernisse überwinden müssen. Aber ihr seid am Ball geblieben. Auch, wenn ihr eines Tages die Schule verlassen habt, werden besonders engagierte Menschen gebraucht, um die Probleme in der Welt zu lösen“, so der Schulleiter.