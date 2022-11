Strom für Pavels Backstube

Flüchtlingshilfe Schloß Holte-Stukenbrock sammelt für nächsten Hilfstransport in die Ukraine – Generator ersteigert

Schloß Holte-Stukenbrock

Durch die Bombardierung Russlands fällt in der Ukraine jetzt auch im Westen immer häufiger der Strom aus. Die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe St. Johannes will einen Generator zu einer Lemberger Bäckerei schaffen und einen 22-Tonner-Lastwagen mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und Hygieneartikeln auffüllen. Die Bürger werden um Spenden gebeten, die diese Woche jeweils ab 14 Uhr im Komma an der Alten Spellerstraße 30 entgegen genommen werden.

Von Monika Schönfeld