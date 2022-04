Strom-Tankstelle meistens belegt

Elektromobilität nimmt Fahrt auf – auch in Werther. Die Zahl der „Stromer“ in der Stadt hat sich seit Januar 2020 mehr als vervierfacht auf jetzt 176 reine E-Autos (Stand April 2022). Hinzu kommen nach Auskunft des Kreises Gütersloh aktuell 198 E-Hybrid-Autos, die hier zugelassen sind. Tendenz: weiter steigend. Wo aber können E-Autofahrer abseits der eigenen Wallbox daheim wieder aufladen?

Die Zahl der öffentlich verfügbaren Ladepunkte ist in Werther überschaubar. Jeweils zwei Autos können am Rathaus oder am Busbahnhof betankt werden. Allerdings punktet die Böckstiegelstadt mit einem anderen, sehr beliebten Service: Aufladen ist hier kostenlos.