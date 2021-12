Stromausfall in Teilen von Gütersloh

In Teilen des Gütersloher Stadtgebietes und des Kreises ist am Mittwochabend die Stromversorgung abgeschaltet worden. Möglicherweise hängt die Abschaltung mit Sicherheitsvorkehrungen zusammen.

Über die Warn-App Nina teilte die Feuerwehr um 21.35 Uhr mit, dass es in Teilen des Kreises Gütersloh zum Stromausfall kommt. Laut Westfalen-Blatt-Informationen hängt der Zwischenfall mit einem laufenden Feuerwehreinsatz zusammen. Eine Person soll in Pavenstädt auf einen Hochspannungsmast an der Straße Am Füchtei geklettert sein.

Screenshot Warn-App Nina Foto: Christian Müller

Laut Informationen dieser Zeitung wird die Person derzeit (Stand 22.15 Uhr) im Rettungswagen behandelt. Ein Sprecher der Polizei Gütersloh bestätigte den Einsatz. "Unzählige Bürger riefen bei der Feuerwehr und der Polizei an und blockierten die Notrufnummern. Techniker sind derzeit an der Einsatzstelle und beabsichtigigen die Stromversorgung in Kürze wieder einzuschalten."

Nach etwas über eine Stunde wurde die Hochspannungstrasse wieder ans Netz genommen. Der Einsatz wurde gegen 22.40 Uhr beendet.