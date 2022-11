Stukenbrocker spenden 1800 Euro

„Nun erreichte uns eine Mail von Peter-Olaf Hoffmann, der sich bedankte und vom aktuellen Stand der Dinge berichtete“, so Ulrich Potthoff, König der Schützenbruderschaft.

Hoffman schreibt: „Gestern ist unser Transport mit vier Stromgeneratoren in Lviv (Lemberg) in der Klinik Kulparkov angekommen. Außerdem waren in dem Transport Campinggaskocher, Gaskartuschen, warme Kleidung, haltbare Lebensmittel wie zum Beispiel Energieriegel, Medikamente, Stiefel für schweres Gelände und Aderpressen, Schmerzmittel und Verbandsmaterial für die vielen Verletzten durch die russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Insgesamt umfasste der Transport Hilfsgüter für mehr als 50.000 Euro, allein die vier Generatoren haben 10.000 Euro gekostet. Ein Großteil der Gelder ist auch aus dem Verkauf unserer Pins zusammengekommen; mit vielen kleinen Beträgen konnte wir Großes bewirken. Professor Zakal, der Chef der Klinik, der den eindrucksvollen Hilferuf verfasst hat, ist glücklich, denn er hätte nicht gewusst, wie er insbesondere die Stromversorgung wieder hätte herstellen können. Generatoren, das haben wir erfahren, sind selbst in Deutschland nicht mehr einfach zu beschaffen. Ich möchte mich bei allen Helfern und Unterstützern aus dem Stukenbrocker Schützenkreis herzlich bedanken für die Spenden und den Erwerb der Sticker/Pins, aber auch bei den Schützen, die durch ihre Arbeit mit dem Verkauf die Hilfe zusammengetragen haben. Euer Spendenbetrag der Pins hilft uns, unser Hilfskonto wieder aufzufüllen und den nächsten Transport mitzufinanzieren.“