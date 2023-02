Tänzerinnen fliegen die Herzen zu

Schloß Holte-Stukenbrock

Das wird ein aufregendes Wochenende für die Tanzgarde der TG Sende. Am Samstag treten die Bambinis und die Juniorengarde jeweils mit einem Tanz beim Pfarrkarneval in Stukenbrock auf, am Freitag waren sie schon bei der Bändchenausgabe zur Weiberfastnacht dabei, zum Kehraus am Faschingsdienstag werden sie das Ende der Karnevalssession begleiten.

Von Monika Schönfeld