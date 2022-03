Tänzerinnen wollen in der neuen Saison hoch hinaus

Halle

Vor dem Eingang der Sporthalle an der Masch hat sich eine lange Menschenschlange gebildet, die an den Impfkampagnen-Boom vergangener Wochen erinnert. In der Halle wärmen sich die unterschiedlichen Formationen mit Lockerungsübungen auf. Die Tanzabteilung des SC Halle hat zur gut besuchten Generalprobe vor Publikum eingeladen.

Von Johannes Gerhards