„Telekom steht auf der Leitung“

Schon sehnsüchtig und mit wachsender Ungeduld nach zahlreichen Vorankündigungen warten Bewohner und Gewerbetreibende in den Haller Außenbereichen auf Anschlüsse an das neue Glasfasernetz. Das stadteigene Tochterunternehmen hallewestfalen.net hat mittlerweile alle Hausanschlüsse verlegt und wird das Leitungsnetz in den nächsten Tagen an die Telekom als Pächter übergeben. Eigentlich könnte es jetzt für die Nutzer von Eggeberg bis Kölkebeck losgehen. Eigentlich. Denn ein unerwartetes technisches Problem bei der Telekom könnte dafür sorgen, dass Haller in den Außenbereichen noch mehrere Monate auf superschnelles Surfen warten müssen.

