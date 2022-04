Tennis-Party am 1. Mai mit Prominenz

Der Künsebecker Traditionsverein TV Deutsche Eiche blickt den kommenden Tagen und Monaten voller Vorfreude entgegen. Das liegt zum einen daran, dass viele Kurse und Sportangebote wieder stattfinden können, aber auch daran, dass in diesem Frühjahr und Sommer zwei große Feste gefeiert werden.

TV Deutsche Eiche Künsebeck holt Feier zum 100. Geburtstag am 17. September nach

Der TV möchte nämlich nicht nur seine neue Tennisanlage einweihen, auch die pandemiebedingt ausgefallene Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins soll nachgeholt werden. Wie groß die Vorfreude insbesondere der Tennisspieler auf die neue, moderne Anlage ist, lässt sich am Montagabend gut im Gesicht ihres 2. Vorsitzenden Volker Horstmann ablesen. Gut gelaunt und nicht ohne Stolz berichtet er bei der Jahreshauptversammlung im Landhotel Jäckel von einem positiven Projektverlauf. Über den Beginn der Planung im Frühjahr 2020, über den Baubeginn im November 2021 und das mühsame aber äußerst erfolgreiche „Klinkenputzen“. „Die Beteiligung der Firmen vor Ort ist herausragend. Wir konnten über 40 Betriebe als Sponsoren gewinnen“, sagt Horstmann. 1250 geleistete Arbeitsstunden der Mitglieder machen ihn zudem stolz und sind ein Eckpfeiler des mehr als 300.00 Euro teuren Projektes (das WB berichtete am 24. Februar), das die Stadt Halle mit 179.500 Euro unterstützt. Außerdem sind Fördermittel des Landes für die Umzäunung in Höhe von 66.000 Euro bewilligt worden.