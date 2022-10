Terminstau beim Führerschein

Fahrschüler müssen lange auf Prüfungstermine warten - Kritik an TÜV-Prüfungsmonopol

Schloß Holte-Stukenbrock

Viele machen ihn schon mit 17, und mit spätestens 18 ist er quasi Pflicht: der Führerschein. Er bedeutet einen großen Schritt in Richtung Freiheit. In Schloß Holte-Stukenbrock müssen viele etwas länger auf dieses Gefühl warten. Der Grund ist ein Mangel an Prüfern beim TÜV Nord – jetzt sind Fahrschüler, Fahrlehrer und Eltern sauer.

Von Erol Kamisli