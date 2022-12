TGK unterstützt Welthaus-Projekte

Statt Geschenken für die Kunden spendet das heimische Unternehmen TGK seit Jahren Geld für Projekte in der Dritten Welt. „Wir besprechen das jedes Jahr mit unseren Mitarbeitern und berichten unseren Kunden, an wen das Geld geht“, sagt Friedrich Frisch, mit Marita Witte und Wilhelm Gunkel die Unternehmensgründer von Europas größtem Farbglaslager TGK.

Kampf gegen Hunger und Armut: Weihnachtsspende des Schloß Holte-Stukenbrocker Unternehmens fördert eine Grundschule in Kotoba in Äthiopien

Statt Geschenken an die Kunden: Die Unternehmensleitung der TGK mit (von links) Wilhelm Gunkel, Friedrich Frisch und Marita Witte überreicht den symbolischen Scheck an Dr. Karin Gaesing und Beate Wolff.

Die TGK-Spende geht dieses Jahr an die Grundschule in Kotoba in Äthiopien. Den symbolischen Scheck über 5000 Euro hat die Unternehmensleitung jetzt persönlich an die Projektbeauftragten im Welthaus Bielefeld überreicht. Geschäftsführerin Beate Wolff und Projektkoordinatorin Dr. Karin Gaesing und Kristina Baumkamp (Referentin für Auslandsprojekte) berichteten über das Projekt.

Die feste Kooperation zwischen dem Welthaus Bielefeld und TGK besteht seit 1996. Belegschaft und Geschäftsführung der TGK hatten sich entschlossen, fortan auf Weihnachtspräsente an Geschäftspartner zu verzichten und stattdessen humanitäre Projekte in Afrika und Lateinamerika zu unterstützen.

Bei der Auswahl einer Trägerorganisation fiel die Entscheidung sehr schnell auf das damals noch „Dritte“ Welthaus. Die Formulierung und Verfolgung der Ziele, wie eine gerechtere Weltwirtschaft, der Kampf gegen Hunger und Armut, Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern, Abschaffung von Apartheid und Rassismus hatte damals wie heute enorme Schnittmengen zwischen dem Welthaus und der TGK.

Neben der kommerziellen Ausrichtung der TGK ist es ein Anliegen, nicht die Augen vor sozialen Ungerechtigkeiten in der Welt zu verschließen. Da Bildung ein ganz großer Schritt zu einer nachhaltigen Veränderung armer Völker ist, freut sich die TGK-Belegschaft, die Grundschule in Kotoba in Äthiopien erneut unterstützen zu können. Mit der diesjährigen Spende sind in den vergangenen 26 Jahren mehr als 70.000 Euro in diverse Projekte des Welthauses geflossen.

Die TGK wurde 1983 in Bielefeld als Einzelhandel für das Tiffany-Glashobby gegründet. 1990 wurde der Firmensitz nach Schloß Holte-Stukenbrock verlegt. Der Einzelhandel wurde zu einem Großhandel, der europaweit farbiges Flachglas nebst Werkzeugen und Zubehör an Kunstglaser, Handwerker und industrielle Verarbeiter liefert. 2010 wurde die Firma um den Geschäftsbereich Digitaldruck auf Glas erweitert. Die TGK beschäftigt 30 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von knapp zehn Millionen Euro.

Nach 40 Jahren kommt es Mitte 2023 zu einem Generationswechsel in der TGK. Kolja Frisch, der 2006 und 2007 sein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in Nicaragua absolviert hat, übernimmt die Geschäftsleitung. www.tgk.de