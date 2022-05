Thorsten Klute (SPD) gewinnt im Altkreis Halle

Altkreis Halle

Der Landtagswahlkreis 94 bleibt in der Hand der SPD: Thorsten Klute (SPD) hat mit 34,4 Prozent deutlich, aber nicht überragend vor der CDU-Herausforderin Dr. Mechthild Frentrup (32,6 Prozent) gewonnen. "Ich will den Altkreis und Bielefeld in Düsseldorf vertreten und gemeinsame Politik gestalten", sagte er. Es war ein spannendes Rennen im Wahlkreis 94 (Altkreis Halle, Dornberg und Jöllenbeck).

Von Annemarie Bluhm-Weinhold und Stefan Küppers