Thorsten Klute verlässt die AWO

Altkreis Halle/Bielefeld

Thorsten Klute, SPD-Landtagskandidat im Altkreis Halle sowie in den Bielefelder Stadtbezirken Jöllenbeck und Dornberg, wird sein Vorstandsamt bei der Arbeiterwohlfahrt OWL auch dann aufgeben, wenn er das Direktmandat für den Düsseldorfer Landtag am 15. Mai nicht gewinnen sollte. Diese so bisher nicht kommunizierte Personalie wurde in diesen Tagen durch ein Schreiben der AWO an Kommunen bekannt.

Von Stefan Küppers