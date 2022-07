Thorsten Klutes politische Wanderung

Bei einer politischen Wanderung an vier Tagen will der SPD-Landtagsabgeordnete Thorsten Klute insgesamt 75 Kilometer an vier Tagen durch seinen Wahlkreis Altkreis Halle sowie Jöllenbeck und Dornberg zurücklegen. Verschiedene politische Themen sollen dabei mit Bürgern, die mitwandern können, angesprochen werden.

Bei der NRW-Landtagswahl im vergangenen Mai hat Thorsten Klute (SPD) mit gut 1000 Stimmen Vorsprung das Direktmandat für den Altkreis Halle sowie die Bielefelder Stadtbezirke Jöllenbeck und Dornberg gewonnen und dabei eine Vielzahl von Veranstaltungen im Wahlkampf absolviert. Jetzt will der SPD-Politiker erneut mit den Menschen im Wahlkreis ins Gespräch kommen und hat dafür eine politische Sommerwanderung konzipiert. Dazu wird an vier Tagen etwa 75 Kilometer gewandert, wozu interessierte Bürger eingeladen sind, sowohl zum Wandern als auch nur zum Diskutieren.

Bürger können mitwandern

Zwischen Montag, 1. August, und Donnerstag, 4. August, will Klute eine Vielzahl verschiedener politischer Themen in den insgesamt sechs Orten ansprechen. Die genauen Wanderrouten können Interessierte auf der Homepage www.thorsten-klute.de beziehungsweise bei seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter im Landtagsbüro unter E-Mail [email protected] beziehungsweise unter Tel. 0178/2973814 erfahren.

Gaspreise und Inflation Thema in Bäckerei

Los geht es am kommenden Montag um 10.30 Uhr mit einem Gespräch in der Bäckerei Welpinghus in Borgholzhausen, Kirchstr. 11, zu Gaspreisen und Inflation. Weiter geht es am selben um 12 Uhr mit einem Gespräch in der Gesamtschule Borgholzhausen zu aktuellen schulpolitischen Themen. Ebenfalls am Montag um 14 Uhr will Klute mit Arnold Weßling und dessen landwirtschaftlichen Kollegen zu Problemen der Landwirtschaft im Piumer Lebkuchen-Café Schulze ins Gespräch kommen. Letzter Termin am Montag ist um 16 Uhr ein Gespräch zum Thema Pflege beim Büro des „Lebensbaum“, Borgholzhausener Str. 113, in Werther-Theenhausen.

In Jöllenbeck Treff an Realschule

Am Dienstag geht es vom Hotel Amedia in Werther um 9.25 Uhr mit dem Bürgerbus zum Dorfladen in Häger, um dort zu frühstücken. Es folgt um 12 Uhr ein Stadtteilrundgang in Jöllenbeck mit den Stationen Realschule, Marktplatz, Feuerwehr und Kombibad. Start ist an der Realschule. Dörpfeldstr. 8 in Jöllenbeck. Ebenfalls am Dienstag ab 16 Uhr ist ein Stadtteilrundgang in Dornberg zu den Themen Fachhochschule, Stadtbahnverlängerung sowie an der Wittebreite/Dürerstraße zu den Themen Bildung, Wohnen und ÖPNV geplant. Start ist an der FH Bielefeld, Interaktion 1.

Der Mittwoch startet um 10 Uhr in Steinhagen mit einem Bürgergespräch zu Autobahnlärm. Um 11.30 Uhr ist dann im SPD-Büro Steinhagen, Kirchplatz 16, ein Gespräch mit Nina Meseke von der Elterninitiative zur Schulpolitik, insbesondere zur Stichtagsänderung bei Einschulungen geplant.

Wertkreis "Echtzeit" in Halle bekommt Besuch

Fortgesetzt wird die politische Wanderung in Halle um 14 Uhr mit einem Gespräch im Wertkreis „Echtzeit“, Bismarckstr. 1, in Halle zum Thema Alltagsbegleitung von psychisch Erkrankten. Um 18 Uhr bittet Klute auf einen Tee in der Teemanufaktur von Nicole Wiese an der Alleestr. 64 (Alte Lederfabrik) in Halle.

Lärm an A33 und neue Mobilität sind Thema

Der Donnerstag, 4. August, beginnt um 10 Uhr mit einem Gespräch zu Lärmemissionen der A33 in Hesseln am Autobahnzubringer. Weiter geht es am selben Tag ab 14 Uhr mit einer Diskussion zu einer neuen Mobilität im ländlichen Raum (Bus, Carsharing oder Fahrrad) in Borgholzhausen an „Marias Pilz“ an der Versmolder Str. 5. Gleich anliegend am Bahnhof befindet sich Piums Mobilitätsstation. Der Abschluss der Wanderwoche ist am Donnerstag in Versmold vorgesehen, wo am Marktplatz ab 18 Uhr alle Interessierten zu „Pizza und Politik“ von Klute eingeladen sind.