Tim hat seinen Spender gefunden

Tim ist erst 13 Jahre alt und bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Aus diesem Grund startete die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS Anfang November die Online-Aktion „Tim braucht dich“. 2199 Menschen folgten dem Aufruf, um Tim und vielen weiteren Erkrankten zu helfen. Auch der SC Verl unterstützte die Familie mit einer Registrierungsaktion sowie der Versteigerung des Elfmeterpunktes. Sogar in Berlin fanden mehrere Aktionen statt, Tims Instagramprofil wurde deutschlandweit mehrfach geteilt. Mit Erfolg, denn nach Wochen des Wartens kam nun endlich die erlösende Nachricht.

„Der Familie wurde bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, dass gleich mehrere potenzielle Spender in Aussicht stehen“, erklärt Tims Onkel Heinrich Schmidtgal auf Nachfrage. Doch das heiße nicht automatisch, dass es auch zu einer Spende kommen wird. „Es mussten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Und die möglichen Spender mussten noch einmal bestätigen, dass sie auch wirklich zur Spende bereit sind. Dennoch war es ein kleiner Lichtblick passend zu Weihnachten.“

2199 Menschen haben sich über Tims DKMS-Seite für eine Stammzellenspende registriert. Foto: dpa-Zentralbild

Die Untersuchungen verliefen positiv und der Spender oder die Spenderin – wer es ist, weiß die Familie nicht – bestätigte die Bereitschaft. „Jetzt laufen also die Vorbereitungen und trotz all der Freude ist uns bewusst, dass es noch ein langer Weg wird“, blickt Schmidtgal in die nahe Zukunft. Tim soll nun bereits zwischen Mitte bis Ende Januar die Transplantation erhalten. „Dafür muss er in die Uniklinik in Münster. Die Behandlung kann leider nicht in Bielefeld durchgeführt werden.“ Und auch im Anschluss muss Tim eine Weile im Krankenhaus bleiben. „Das Immunsystem wird bei der Transplantation ja auf Null gesetzt. In diesem Zeitraum ist schon die kleinste Infektion eine große Gefahr. Das heißt, alle müssen sehr vorsichtig sein“, so Schmidtgal.

Die guten Neuigkeiten erfuhr Tim im Kreise der Familie. Denn sein großer Wunsch, Weihnachten zu Hause feiern zu können, ging ebenfalls in Erfüllung: „Kurz zuvor musste Tim noch einmal für einige Untersuchungen ins Krankenhaus. Das Fest verbrachten aber alle gemeinsam.“

Danke für jedes Teilen der Posts, Werbung und Mitfiebern“, schreibt Tims Familie auf Instagram und macht so auch die große Freude über die kommende Spende deutlich. Doch sie richten auch weiterhin einen Appell an jeden: „Macht weiter so – es gibt noch viele Patienten und Patientinnen, die auf der Suche sind.“

Wer bereit ist, sich als Spender registrieren zu lassen, kann über https://www.dkms.de/registrieren ein Kit anfordern und die Speichelprobe dann zurückschicken. „Dies ist für jeden gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren und mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich“, heißt es auf der Seite der DKMS. Dort stehen auch Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung.