Top-Ten-Spieler und ESC-Sänger schlagen in Halle auf

Am Mittwoch hat Turnierdirektor Ralf Weber Teilnehmer und Rahmenprogramm vorgestellt. Neben Olympiasieger Alexander Zverev (25), der sich bereits im Herbst für drei weitere Jahre an den wichtigsten deutschen Wettbewerb bis einschließlich 2024 gebunden hatte, haben sich auch der Weltranglisten-Zweite und amtierende US Open-Champion Daniil Medvedev, Griechenlands Ass Stefanos Tsitsipas (ATP 4), Vorjahresfinalist Andrey Rublev (ATP 7) und Kanadas Vorzeigecrack Felix Auger-Aliassime (ATP 9) angekündigt.

Auch hinter der Top-Ten-Elite sind bei den 29. Terra Wortmann Open Profis am Start: beispielsweise der Italiener Jannik Sinner (ATP 12), der Pole Hubert Hurkacz (ATP 13), der Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 17) oder dessen Landsmann Roberto Bautista Agut (ATP 19). „Neun Spieler aus den Top 20, das ist eine große sportliche Dichte, eine Garantie für Klasse. Ich glaube, dass jeder dieser Spieler ein Wörtchen bei der Pokalvergabe mitsprechen kann“, so Turnierdirektor Weber. Besondere Tennis-Momente verspricht auch das erstmalige Gastspiel von Australiens Nick Kyrgios (ATP 76).

Tennis-Nostalgie erwartet die Fans am Sonntag, 12. Juni, auf dem Centre Court – bei der „Champions Trophy“ gastieren dann die Doppel Tommy Haas/Younes El Aynaoui und Thomas Muster/Mansour Bahrami. Haas hatte im Jahr 2012 mit seinem Finalsieg gegen Roger Federer und dem zweiten Titelgewinn für eine der größten Sensationen der Turniergeschichte gesorgt. „Die Rückkehr nach Halle ist mit den schönsten Erinnerungen für mich verbunden. Es wird sicher ein stimmungsvoller Auftritt vor den tollen Fans dort“, sagt Haas. Bisher sind schon 7000 Karten für die „Champions Trophy“ verkauft, weitere Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Michael Schulte tritt am Mittwoch, in Halle auf.

An allen Turniertagen erwartet die Gäste „Tennistainment“ mit Aktionen, Aktivitäten und Konzerten rund um den Centre Court. Mottotage prägen dabei das Rahmenprogramm: Der „Green Kids‘ Day“ am Montag, 13. Juni. Der „German Sports Day“ am Dienstag, 14. Juni. Der „Select Ladies Day“ am Mittwoch, 15. Juni. Der „Storck Family Day“ am Donnerstag, 16. Juni. Und der „Fitness Day“ am Freitag, 17. Juni.

Auf der Showbühne treten unter anderem Michael Schulte (Mittwoch), Marquess (Donnerstag) und Philipp Dittberner (Freitag) auf. Schulte ("You let me walk alone", "Remember me") hatte 2018 beim Eurovision Song Contest in Lissabon Platz 4 belegt. „Wir wollen in jedem Fall wieder die 100.000-Zuschauer-Marke knacken“, sagt Weber.

Die Tennisspiele werden von Eurosport und ZDF übertragen – insgesamt in der Turnierwoche 30 Stunden live. Eurosport wird von Montag bis Freitag jeweils zwei Spiele direkt ausstrahlen, am Wochenende überträgt das ZDF das erste Halbfinale am Samstag und das Finale. Das zweite Halbfinale am Samstag zeigt Eurosport.

