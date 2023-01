Tradition „Eselstour“ neu belebt

Es gibt Traditionen zum Jahreswechsel, bei deren Entstehen sich gewiss mancher ungläubig an den Kopf gefasst hätte, wenn man nach den Fortbestand derselben gefragt hätte. Und ausgerechnet solche allzu irrsinnig erscheinenden Praktiken erleben manchmal unglaubliche Traditionen. Eine solche ist die Eselstour der ASG Teutoburger Wald, ein skurriler, jedoch knallharter Landschaftslauf, der zu jedem Jahreswechsel von der Silbermühle bei Leopoldstal über die Höhen des Teuto bis letztlich hinunter nach Schloß Holte-Stukenbrock führt.

Die Gruppe der Eselstour-Läufer topfit und ausgelassen an den Externsteinen.

Die Entstehung der Eselstour geht bis in die achtziger Jahre zurück. Damals kam der ASG-Urgesteinsläufer Erich Montag auf die Idee, die „Laufesel zum Jahreswechsel erstmal richtig in den Wald zu jagen“, wie er sagte. Erich Montag setzte seine Idee zuerst im kleinen Freundeskreis um, ehe es in der ASG zur langjährigen Eselstour-Begeisterung kam.

Die Eselstour ist weder eine öffentliche Laufveranstaltung noch ein leichtathletischer Marathon, obwohl sie dessen Länge eher noch überschreitet. Sie ist vielmehr ein freundschaftlich geselliger Lauf ohne Sieger und Bestzeiten, jedoch mit hohem persönlichen Erlebniswert und mit noch höheren Steigungsmeterzahlen.

Die Organisation der Eselstour ist aufwendig und muss sorgfältig praktiziert werden, wenn allen Teilnehmern ein eindrucksvolles Lauf-Wandererlebnis mit der nötigen Sicherheit gewährleistet sein soll. Horst Gehrmann – unterstützt von seinen Söhnen Lasse und Jannes – hatte am Wochenende diesen schwierigen Part perfekt in der Hand.

Oben am Hermann pfeift der Wind, das kann die Läufer der Ausdauersportgemeinschaft (ASG) Teutoburger Wald aber nicht schrecken. Foto: Horst Gehrmann

Neunzehn ASG-Läufer mit einigen geladenen Gästen stellten sich am Sonntag bei der Leopoldstaler Silbermühle den über 800 zu erwartenden Höhenmetern, um über den Hermannsweg als erstem Zwischenziel den Externsteinen entgegen zu traben. Von dort ging es weiter auf dem Hermannsweg zum Schling, von dem man zum Hermann hinaufkraxelte, um nach dessen Umrundung zur Verpflegungsstelle im Heidental hinab zu eilen.

Heißer Tee und letzte Weihnachtsplätzchen dazu ließen die schon müde gewordenen Beine schnell wieder unternehmungslustig an den Rethlager Quellen vorbei zum Lokal Bienenschmidt eilen. Hier war für die meisten das langersehnte Eselstour-Ende, ehe die letzten fünf „Überlebenden“ zur Schlussetappe nach Schloß Holte-Stukenbrock antrabten.

Die letzten „ fünf Überlebenden“ brechen von Bienenschmidt zur Schlussetappe auf nach Schloß Holte-Stukenbrock. Foto: Horst Gehrmann

Abschließend kam es im Sportheim zum freundschaftlich-geselligen Ausklang der neu belebten Eselstour, über dessen von allen Beteiligten bestens empfundenen Verlauf sich ASG-Vorsitzender Gerrit Engelns äußerte: „Es ist toll, wenn wir als wieder aufstrebender Verein an alte Traditionen anknüpfen, die den Verein damals wie heute ausmachen mögen.“