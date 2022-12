Tradition und neue Ideen

Schloß Holte-Stukenbrock

Das St.-Johannes-Blasorchester Stukenbrock freut sich, am Sonntag, 18. Dezember, an eine Tradition anknüpfen zu können. Die Musiker um Vorsitzende Katrin Krusenotto und Dirigent Jack Watorowski laden ab 15 Uhr am vierten Advent in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist zum Weihnachtskonzert.

Von Monika Schönfeld