TuS Solbad sammelt für Kinderheim in Ghana

Die Einnahmen der Benefizveranstaltung „Dodowa meets Solbad“ kommen dem Kinderheim „Potter’s Village“ in Ghana zugute. Im Ravensberger Stadion lockten sportliche Veranstaltungen, internationale Musik und ein vielfältiges kulinarisches Angebot die Besucher an.

In Ghana mussten wir für tausend Liter Trinkwasser umgerechnet 40 Euro bezahlen, da kann man sich vorstellen, was mit diesem Betrag möglich ist«, sagt Robin Sänger vom TuS Solbad Ravensberg, als er sich bei Alexander Bohde für den Spendenscheck in Höhe von eintausend Euro bedankt. Dieses Geld ist nur ein Teilbetrag einer weit größeren Gesamtsumme, die im Laufe der Benefizveranstaltung „Dodowa meets Solbad“ erwirtschaftet wurde.