Tausende jubeln über 18 Fuß- und Wagengruppen beim Erntedankumzug in Liemke

Schloß Holte-Stukenbrock

„Das ist eure Identität. Bleiben Sie fasziniert!“ Pfarrer Karl-Josef Auris ist als Leiter des Pastoralen Raums am Ölbach nicht mehr allzu häufig in Liemke. Aber wenn, dann ist er immer wieder begeistert vom aktiven Dorf. Das zeigte sich zum Erntedankfest nach zwei Jahren Corona-Pause übermütig, dankbar, freundlich und vor allem in Feierlaune.

Von Monika Schönfeld