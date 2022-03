Umgriffe und Umprogrammierungen

Seit fünf Jahren laufen teils kontroverse Diskussionen um die weitere Entwicklung der Haller Innenstadt. Wenn der Haupt- und Finanzausschuss an diesem Mittwoch das städtebaulich-funktionale Leitbild diskutiert, gehen wichtige Weichenstellungen für die Innenstadt in die politisch finale Phase. Gerade bei den zuletzt viel diskutierten Streitpunkten wie Verkehr und Umgang mit alten Häusern kommt der vorliegende Leitbild-Entwurf zu neuen Aussagen.

Leitbild-Debatte geht jetzt in finale Phase - Entscheidungen zu Konflikten wie Verkehr und alte Häuser stehen an

Zunächst zu den alten Häusern: Hier hat die Interessengemeinschaft Lange Straße nach den beiden jeweils über Online-Kanäle durchgeführten Bürgerversammlungen im Dezember und Februar einen kritischen Bürgerantrag formuliert, der auf Widersprüche in den Experten-Bewertungen zu den alten Häusern hinwies. Während die Experten, die im vergangenen September intern zum Leitbild berieten, im Leitbild-Entwurf mit "Es wird keine grundsätzlich zu erhaltende Baustruktur gesehen" forderte die IG, dass sich das Leitbild stärker am Votum des LWL-Baukulturbeirates vom Sommer 2020 orientieren solle, der unter anderem mit Verweis auf den Ensembleschutz seinerzeit forderte: "Die Erhaltung und Modernisierung bestehender stadtbildprägender Gebäude ist hier im Grundsatz dem Neubau vorzuziehen." Die Stadt solle sich im Leitbild klar zum Erhalt alter Bausubstanz erklären, so die Initiative.