Umweltmarkt wird so groß wie noch nie

Bienen, Baumschule und „Bookcycling“: Vom Schlichte-Carree bis zum Kirchplatz dürfte es abwechslungsreich, spannend und informativ werden. Nach vier Jahren Pause soll der Steinhagener Umweltmarkt so groß werden wie noch nie. Für die 17. Auflage am Sonntag, 12. Juni, haben sich die Organisatorinnen aus dem Klimaschutzmanagement weitere Mitstreiter ins Boot geholt.

Ebenfalls federführend mit dabei ist diesmal das Team der Gemeindebibliothek und der Initiative „Kultur am Kirchplatz“. Hintergrund: „Wir haben für den 12. Juni einen Büchermarkt samt Lesung geplant, denn nach vier Jahren Bibliothek an diesem Ort hat sich einiges an Büchern im Keller angesammelt, was zu schade zum Entsorgen wäre“, berichtet Bibliotheksleiterin Manuela Heinig.