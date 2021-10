Unbekannte stehlen Wechselgeld

Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwochabend einen unbeaufsichtigten Moment genutzt, um Wechselgeld in der Tankstelle an der Bahnhofstraße zu stehlen.

In der Aral-Tankstelle in Steinhagen

Wechselgeld ist am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr aus der Kasse der Aral-Tankstelle an der Bahnhofstraße gestohlen worden. Den Angaben nach verließ die Mitarbeiterin nur kurz den Shop der Tankstelle, um sich auf den Feierabend und die Schließung des Shops vorzubereiten. Zwei maskierte und dunkel gekleidete Männer betraten daraufhin den Verkaufsraum. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge wartete einer in der Tür, während der andere hinter die Theke ging, die Kasse öffnete und eine geringe Menge Bargeld entnahm. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Unteres Feld.

Die Täter konnten durch die Zeugenaussage sowie anhand eines Überwachungssystems wie folgt beschrieben: Zwei männliche Täter, vermutlich um die 20 Jahre alt. Beide waren schwarz gekleidet, schwarz maskiert und beide trugen dunkle Kapuzenjacken. Bei einem Täter hatte die Kapuze einen braunen Fellbesatz. Der andere trug zudem eine weiße Cappy unter der Kapuze und es waren weiße Socken erkennbar.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise und Angaben nimmt sie unter 05241/869-0 entgegen.