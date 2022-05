Unfall mit 1,7 Promille

Gegen 6 Uhr am frühen Donnerstagmorgen war ein 24-Jähriger mit seinem Skoda Octavia auf der Borgholzhausener Straße in Richtung Melle unterwegs. In einer leichten Linkskurve in der Nähe der Ortsgrenze zu Borgholzhausen kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam daraufhin im Straßengraben zum Stehen.

Der junge Mann aus Melle wurde bei dem Unfall nur so leicht verletzt, dass eine medizinische Behandlung nicht von Nöten war. Auch sein 18-jähriger Beifahrer hatte großes Glück und blieb unverletzt. Ein freiwilliger Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren. Der Skoda erlitt Totalschaden und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.