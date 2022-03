Gleich mehre Anrufer haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehr alarmiert und brennenden Unrat an einem Wohnhaus gemeldet.

Am Dienstag, 15. März, gegen 14:35 Uhr gingen bei der Feuerwehrleitstelle mehrere Anrufe über einen Brand, in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus am Waldwinkel in Steinhagen ein.