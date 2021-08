Unsachliches wird aus Bürgerinformation entfernt

Nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren zum Thema Alleestraße steht fest, dass die Haller am 26. September neben der Bundestagswahl auch beim Bürgerentscheid wählen dürfen. Vor dieser Entscheidung sollen die Bürger auch entsprechend informiert werden, damit sich jeder Wahlbürger eine fundierte Meinung zu der vorgelegten Fragestellung und den Hintergründen bilden kann. Diese Informationen an die Bürger sollen möglichst objektiv und vor allem wahrheitsgemäß erfolgen. Genau darüber ist in den vergangenen Tagen und Wochen hinter den politischen Kulissen erheblich gestritten worden. Am Dienstagabend gab es nun so etwas wie einen Gütetermin für die geplante Informationsschrift. Und es ist tatsächlich unter allen Beteiligten trotz erheblicher inhaltlicher Kontroversen eine Einigung erzielt, sodass einem sogenannten behördlichen Abstimmungsheft für die Bürger nichts mehr im Wege steht.

