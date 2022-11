Unternehmerin, die das Leben bejaht

Schloß Holte-Stukenbrock

Vieles hat sie in ihr Herz fest eingeschlossen. Aber einiges erzählt sie. Sei es in der Sammlung ihrer Erinnerungen mit dem Titel „So war das“, die 2014 als Buch erschienen sind, oder in dem Zeitzeugenfilm von 2018, den die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bei Michael und Maria Hallau in Auftrag gegeben hatte. 300 Zuschauer waren zur Premiere in der Aula am Gymnasium – Marlis Brink wollte sich aber vor allem mit ihrer Familie fotografieren lassen. Am Sonntag feiert die Unternehmerin ihren 95. Geburtstag.

Von Monika Schönfeld