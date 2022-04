Eine Stunde mit acht ukrainischen Schülern in der Gesamtschule Halle

„Der Stuhl ist braun, die Tasse ist weiß“ – Unterricht in der Willkommensklasse der Gesamtschule Halle. Dilan Meseli unterstützt Andrij (12) und Alla (13) bei Lese- und Schreibübungen. Im Hintergrund kümmert sich Lehrerin Oxana Westfeld, die ukrainisch spricht, um weitere Schüler und Schülerinnen.

Dabei ist an diesem Morgen nur ein Rettungshubschrauber über das Schulzentrum an der Masch geflogen. „Doch die Schüler und Schülerinnen kommen auch aus umkämpften Gebieten. Sie sind beim Geräusch der Rotoren zusammengezuckt und haben gefragt, wohin sie jetzt flüchten müssen.“ Für Schulleiterin Almuth Burkhardt-Bader ein mahnendes Beispiel, bei der Integration in den Schulalltag mit größter Sorgfalt und Sensibilität vorzugehen, den Schülern beim Ankommen zu helfen und Zeit zu lassen.