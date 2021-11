Vegetarier Özdemir gibt Richtung vor

Hövelhof/Rheda-Wiedenbrück

Der designierte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (55) wird nicht der erste Grüne an der Spitze des Ressorts sein – aber der erste Vegetarier in diesem Amt. Doch das allein sorgt nicht für Vorbehalte unter einigen Bauern. Sie bemängeln zudem, dass Özdemir völlig fachfremd ist. Darin aber sieht der westfälische Bauernpräsident Hubertus Beringmeier (60) aus Hövelhof „vielleicht sogar einen Vorteil“. Und auch Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück verbindet Hoffnungen mit der Nominierung Özdemirs.

Von Oliver Horst