Verein Pro Arbeit feiert den Erfolg

Schloß Holte-Stukenbrock

Seit einem Jahr arbeitet der Verein „Pro Arbeit“ im ehemaligen Buschkrug an der Kaunitzer Straße. Der gemeinnützige Verein betreibt hier ein Secondhand-Kaufhaus, integriert Langzeitarbeitslose, berät in allen Fragen rund ums Erwerbsleben und bildet Flüchtlinge in deutscher Sprache aus. Darauf haben die Verantwortlichen am Donnerstag angestoßen.

Von Monika Schönfeld