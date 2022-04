Verein soll wieder junge Leute anlocken

Die TSG Kölkebeck-Bokel hat in der Pandemie Mitglieder verloren und will sich nun verstärkt um den Zulauf von Kindern und Jugendlichen bemühen.

Rund 50 der aktuell 270 Mitglieder waren am vergangenen Freitagabend in der Gaststätte Rundheide erschienen, um bei der Jahreshauptversammlung der TSG Kölkebeck-Bokel einen Vorstand zu wählen, sich auszutauschen und Wissenswertes über ihren Verein zu erfahren. Vorsitzender Oliver Reiß freute sich sichtlich über den guten Zuspruch, berichtete von einem „eher ruhigen“ aber dennoch engagierten Jahr 2021 und machte deutlich, dass der Verein einer Verjüngungskur bedarf, um auch in zehn bis 20 Jahren noch existieren zu können.