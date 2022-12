Verkehrsunfälle bereiten Sorgen

Landrat Sven-Georg Adenauer besucht die Polizeiwache in Schloß Holte-Stukenbrock

Das ist in Schloß Holte-Stukenbrock ebenfalls der Fall, wie beide beim Jahresbesuch in der Polizeiwache am Dienstag betonten. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist von Januar bis Oktober um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 77 derartiger Unfälle gab es bisher, im Vorjahreszeitraum waren es 59.