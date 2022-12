100 weihnachtliche Bilder für das St.-Anna-Haus in Verl

Verl (abb) - Vor einigen Tagen hat der Ortsrat der Katholischen Kirchengemeinde einen Wunschbaum in der Pfarrkirche aufgestellt. Auf bunten Glöckchen stehen die Wünsche von Senioren. Das hat nun Mädchen und Jungen inspiriert. Die Kinder erfüllten einen Wunsch und malten mehr als 100 Bilder für die Bewohnerinnen und Bewohner des St.-Anna-Hauses.

Isabel Pales-Jakobfeuerborn strahlt über das ganze Gesicht als sie über die Aktion der 50 Kinder berichtet. „Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner war es eine große Freude, das Engagement der Mädchen und Jungen zu sehen“, sagt die Sozialdienstleiterin des Altenzentrums. Kinder der Früh- und Randstundenbetreuung der Marienschule sowie die Mädchen der E-Jugend des SC Verl hätten von der Wunschbaumaktion in der Kirche erfahren. Pales-Jakobfeuerborn: „Die Kinder wollten auch helfen und etwas Gutes tun.“

Zu Weihnachten nicht nur an sich denken

In der Kirche zogen einige Kinder ein Glöckchen vom Wunschbaum und besorgten eine kleine Überraschung für einen Bewohner des Hauses an der Sankt-Anna-Straße. „Das Geld dafür finanzierten die Kinder aus gesammeltem Pfandgeld“, so Isabel Pales-Jakobfeuerborn lächelnd. Die Schülerinnen und Schüler sowie die jungen Fußballerinnen wollten aber allen Bewohnern eine Freude machen und malten daher insgesamt 110 Bilder zum Thema „Weihnachten Zeit verschenken und nicht nur an eigene Geschenke denken.“

Drei der Mädchen und Jungen haben das St.-Anna-Haus nun besucht, um die selbst gemalten Bilder zu überreichen. „Emily, Noah und Colin haben als i-Tüpfelchen sogar noch ein Weihnachtsgedicht vorgetragen“, freut sich Pales-Jakobfeuerborn. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenzentrums wurden auch mehrere Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit gesungen. Im Rahmen der Wunschbaumaktion seien inzwischen auch bereits mehrere Senioren im Haus mit kleinen Geschenken und ganz viel Zeit überrascht worden. Pales-Jakobfeuerborn: „So schön kann die Weihnachtszeit sein.“