14-Jähriger in Verl vermisst

Wo ist Samer? Am Mittwoch ist er gegen 9.30 Uhr zuletzt gesehen worden. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Junge stieg am Mittwoch mit zwei oder drei Erwachsenen in ein Taxi

Seit Mittwoch wird in den Verl der 14-jährige Samer vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche zuletzt gegen 9.30 Uhr an der St.-Anna-Straße gesehen. „Nach Angaben von Mitschülern ist er gemeinsam mit zwei oder drei männlichen Personen in ein Taxi gestiegen und davongefahren“, schreiben die Beamten.

Sie fragen: Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.

Wer hat diesen Jungen gesehen?

Auf ihrer Internetseite hat die Polizei ein Foto des Jungen veröffentlicht. Der etwas mollige 14-Jährige hat braune Augen, dunkle Haare und ist etwa 1,60 Meter groß. Er trägt eine blaue oder schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose, schwarzes Basecap und weiße Schuhe.