14-Jähriger zurück bei der Familie

Nach Polizeiangaben hat sich der Junge selbständig bei Familienangehörigen gemeldet. Diese haben ihn dann nach Hause geholt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

Wie berichtet, war der 14-Jährige am Mittwoch zuletzt gegen 9.30 Uhr an der St.-Anna-Straße in Verl gesehen worden. Mitschüler berichteten, dass er dort gemeinsam mit zwei oder drei männlichen Personen in ein Taxi gestiegen und davongefahren sei.