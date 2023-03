142 Prozent mehr Anmeldungen bei Verler Bibliothek

Ein hochmoderner Schatz: So bezeichnete Andreas Hollenhorst (CDU) die Verler Bibliothek am Mittwoch. Eine Sicht, der sich die weiteren Mitglieder des Bildungsausschusses anschlossen. Grund zur Freude für das Leitungsteam Heike Schniedermeier (links) und Claudia Thye.

Verl (sib) - Die Verler Bibliothek funktioniert beispielhaft: Das ist eine Erkenntnis vom Leitungsteam Heike Schniedermeier und Claudia Thye, anderthalb Jahre nach der Neueröffnung. Von Anfang des Jahres bis August 2021 war das Haus im positiven Sinn auf den Kopf gestellt worden.

Einrichtung hat das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht

Positiv sind auch die Zahlen, die die Bibliothekarinnen am Mittwoch in der Sitzung des Bildungsausschusses vorgestellt haben. Ein Auszug: Die jährlichen Neuanmeldungen sind von 2019 bis 2022 um 142 Prozent gestiegen.

6580 individuelle Besucher hat das Haus im vergangenen Jahr verzeichnet – etwa ein Viertel der Einwohnerzahl von Verl. Das Vor-Corona-Niveau der Besuche insgesamt von 2019 (rund 76.000) hat die Bibliothek 2022 noch nicht wieder erreicht (rund 68.000). Die Tendenz steige allerdings, erläuterten die Bibliotheksleiterinnen.

200.000 physische Medien wurden 2022 ausgeliehen

71,5 Prozent der Gäste kamen zur Servicezeit, die verbleibenden 28,5 Prozent während der Open Library, die vor allem in den Morgen- sowie in den Abendstunden zugänglich ist. Etwa 200.000 physische Medien wurden im vergangenen Jahr ausgeliehen. Rund 30.000 Ausleihen beziehen sich auf digitale Medien.

Das sind die nackten Zahlen. Geändert hat sich aber auch der Arbeitsalltag. Unter anderem, weil sich nicht mehr lange Schlangen vor dem Schalter am Eingang formieren. Ausleihe und Rückgabe erfolgen über einen Automaten. „Das schafft auf lange Sicht Freiräume für zusätzliche Tätigkeiten“, sagte Heike Schniedermeier.

Essen und Trinken sind wieder verboten

Moment: Auf lange Sicht? „Im Moment sind wir sehr bei Kundenberatungen gefragt. Teils auch, wenn wir außerhalb der Servicezeiten vor Ort sind“, so die Bibliothekarin.

Es gibt weitere Herausforderungen. Eine davon nimmt dem Wohnzimmer der Stadt, wie die Bibliothek spätestens seit dem Umbau gern genannt wird, ein Stück ihres Wohnzimmer-Charakters. Essen und Trinken sind – nach zwischenzeitlicher Erlaubnis – wieder verboten.

„Wir haben häufig Fremde in der Bibliothek“

Der Grund: „Pommes, Döner, Sushi, Chips: All das nehmen vor allem Schüler in der Mittagszeit zu sich“, erläuterte Schniedermeier. Das gehöre nicht in eine Bibliothek. Als Reaktion auf die zwischenzeitliche Regel, dass nur Speisen verzehrt werden dürfen, für die keine Gabel benötigt werden, hätten Jugendliche ihre Finger beim Mittagessen zum Einsatz gebracht.

Eine weitere Schwierigkeit: „Wir haben häufig Fremde in der Bibliothek“, erläuterte Claudia Thye. Fremde, das bedeutet: Menschen ohne Open-Library-Zutrittskarten. Sie kämen – meist ohne böse Absicht – herein, wenn die Tür noch offen stehe, nachdem sich vorher ein Kunde mit Karte Zutritt verschafft hat.

Lochzange und Discokugel zu verleihen

Das ist ein Problem, weil „diese Gäste womöglich gar nicht wissen, dass sie videoüberwacht werden, weil sie sich nicht in der Bibliothek auskennen und wir ihre Besuche nicht nachvollziehen können“, fasste Thye zusammen.

Wer denkt, mit dem Umbau sei Ruhe in die Bibliothek eingekehrt, der irrt: „Wir planen eine Bibliothek der Dinge“, sagte Heike Schniedermeier. Damit meint sie einen Ort, an dem mehr verliehen wird als Medien: Lochzange, Discokugel, ein Energiekostenmessgerät, eine Buttonmaschine zum Beispiel.

„Ein hochmoderner Schatz“

Damit wolle die Einrichtung der Nachhaltigkeit in Verl Rechnung tragen. Leihen statt kaufen: Das sei ein Konzept, das in diese Zeit passe. Andreas Hollenhorst (CDU) bedankte sich für das Engagement der beiden Frauen: „Bei der Bibliothek handelt es sich um einen hochmodernen Schatz.“