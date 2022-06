144 Jugendliche an  Gesamtschule Verl verabschiedet

51 Prozent der Zehntklässler der Gesamtschule Verl streben das Abitur an, ist auf der Entlassungsfeier deutlich geworden.

Alle 144 Jugendlichen der Gesamtschule Verl haben einen Schulabschluss erlangt: 74 von ihnen werden bleiben und streben dort das Abitur an. Damit haben viele Schüler schon mehr erreicht, als ihnen in der Grundschule zugetraut worden war.

Verl (matt) - 144 junge Menschen – und damit alle des Jahrgangs – haben es geschafft: Sie verlassen nach sechs Jahren die Gesamtschule mit einem Schulabschluss. Für mehr als die Hälfte geht es nach den Ferien in der Sekundarstufe 2 weiter.

Alle haben einen Abschluss in der Tasche

Die Gesamtschule Verl musste besonders in den Anfangsjahren viel Kritik einstecken. Dass sie aber die richtige Schulform für Verl ist, wurde nicht nur mit der Entlassung des ersten Abi-Jahrgangs deutlich, sondern auch eine Woche später mit der Entlassung der Zehntklässler.

Kritisch, witzig und nachdenklich: die Abschlussrede von Ramon Diezmann und Greta Heitmeyer.

Alle 144 Schülerinnen und Schüler haben einen Schulabschluss in der Tasche, sechs mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse neun, zwei davon mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. 26 Schüler bekamen ihr Abschlusszeugnis mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse zehn. Die überwiegende Mehrheit, genau 112, schließt die Sekundarstufe I mit der Fachoberschulreife ab, davon 74 mit einem Qualifikationsvermerk zum Besuch der Oberstufe.

Schulleiterin Tanja Heinemann betonte, dass ihr Abschlussjahrgang unter Corona-Einflüssen gelitten habe.

„Sie haben allen Grund, stolz auf ihre Kinder zu sein“, rief Schulleiterin Dr. Tanja Heinemann den Eltern in ihrer Entlassungsrede im überfüllten Pädagogischen Zentrum zu. Mehr als die Hälfte aller Schüler, nämlich 51 Prozent, werden der Gesamtschule nicht den Rücken zudrehen, sondern im kommenden Schuljahr die elfte Jahrgangsstufe bilden. Warum war das für Heinemann erwähnenswert? 85 Prozent dieser Jugendlichen hatten nämlich von ihrer Grundschule keine Gymnasialempfehlung erhalten. Und damit jetzt einen höheren Schulabschluss vor Augen, als ihnen im Grundschulalter zugetraut worden war.

Glänzende Berufsaussichten

Auch bei den Fachoberschulabsolventen hatte ein Drittel eine niedrigere Abschlussprognose erhalten. Und hat nunmehr glänzende Berufsaussichten, wie der stellvertretende Bürgermeister Josef Dresselhaus prognostizierte.

Führten charmant durch die Entlassungsfeier: Laura Zyser (links) und Rinita Hein

Sechs Jahre Gesamtschule ließ die Theater AG mit Sketchen Revue passieren, in denen Themen wie Corona, die Fünf in Mathe, Schulstress, aber auch die Abschlussfahrt nach Leipzig thematisiert wurden. Die Schülervertreter Ramon Ramón Diezmann und Grete Heitmeyer blickten auf ihre Schulzeit mit Corona und Digitalisierung zurück. „Es wurde viel von Digitalisierung gesprochen, aber Aufgaben immer noch auf den Zettel geschrieben“, kritisierte Diezmann die von Lehrern oft inkonsequente Umsetzung digitaler Unterrichtsgestaltung.

Abgänger lassen es krachen

„Bad Liar“, „Price Tag“, „Drops of Jupiter“ und zum Schluss „When’re gone“ von Schüler- und Lehrerband in unterschiedlichen Besetzungen interpretiert, lockerten die Verabschiedung auf, bevor die Abgänger ihr Zeugnis erhielten und es auf der Abschlussparty am Abend krachen ließen.