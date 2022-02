180 Teilnehmer beim Verler Friedensgebet

Ein Zeichen für den Frieden. Und auch Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine: 180 Menschen haben am Sonntag demonstriert.

Verl (cabo/ack) – 160 Menschen haben am Sonntag ein Zeichen gesetzt: Auf dem Denkmalplatz in Verl demonstrierten sie nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine für den Frieden. Diakon Arthur Springfeld hatte das Friedensgebet organisiert. Und es wurde auch gesungen: „Ein bisschen Frieden“ sowie „We shall overcome“.

Am Aschermittwoch, 2. März, und am darauf folgenden Mittwoch, 9. März, plant die evangelische Kirchengemeinde Verl in der Erlöserkirche Friedensgebete jeweils ab 19 Uhr.