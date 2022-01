200 Personen beim SC Verl gegen Corona geimpft

Ob Booster-, Erst- oder Zweitimpfung: Am Samstag haben in der Sportclub-Arena des SC Verl zahlreiche Personen die Ärmel hochgekrempelt.

Verl (gl) - Rund 200 Menschen aus Verl und der Region haben die Chance genutzt: Sie alle haben am Samstag die Ärmel hochgekrempelt und sich an der Sportclub-Arena impfen lassen. Die meisten von ihnen haben sich ihren Booster abgeholt, einige Erst- und Zweitimpfungen waren allerdings auch dabei, wie es in einer Mitteilung des SC Verl heißt.

Innerhalb von 20 Minuten durch

Anmelden, impfen und noch die Wirkung der Spritze abwarten – „innerhalb von 20 Minuten waren wir mit allem durch. Einfach hervorragend“, sagte etwa Nadine aus Rietberg, die gemeinsam mit ihren beiden Söhnen zur Poststraße gekommen war.

Möglich gemacht haben das die Sportclub-Mannschaftsärzte Dr. Simon Eschrig und Dr. Michael Dickob mit ihrem zehnköpfigen Impf-Team. Sie alle haben ehrenamtlich mitgeholfen, die rund 200 Biontech- und Moderna-Dosen innerhalb von vier Stunden zu verimpfen.

Alternative Impfmöglichkeit auch in Schloß Holte-Stukenbrock

Wer am Samstag keinen Termin mehr an der Sportclub Arena ergattert hat, kann zum Beispiel beim Sportclub-Partner Medicum SHS in Schloß Holte-Stukenbrock einen Impftermin buchen. Eine weitere Anlaufstelle ist die Internetseite www.impfgelegenheit.de, wo gleich mehrere Impfstationen in der Umgebung aufgeführt sind.