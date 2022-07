30 Senioren besuchen in Verl Rollator-Aktionstag

Verl (gl) - Warum ist regelmäßige Bewegung gerade im Alter so wichtig? Wie können gezielte Übungen für die Mobilität zu mehr Gangsicherheit beitragen und warum eignen sich Sitzgymnastik und -tanz besonders für Rollatorfahrer als Sturzprophylaxe? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekamen die etwa 30 Teilnehmer am Rollator-Aktionstag im DRK-Heim in Verl.

Das Veranstalterteam, vertreten durch Sandra Hasenbein (Stadt Verl, Fachbereich Soziales), Jörg Peters (TV Verl), Jenny Schimmel (DRK-Ortsverein Verl) und Margret Eberl, Kreissportbund Gütersloh), hatten im Vorfeld über viele Monate hinweg einen informativen, aktiven und unterhaltsamen Aktionstag vorbereitet.

Drei Millionen Menschen nutzen in Deutschland einen Rollator

Schätzungen zufolge benutzen in Deutschland bis zu drei Millionen Menschen regelmäßig einen Rollator, heißt es in der Mitteilung. Davon seien aber längst nicht alle sicher und sattelfest im Umgang mit ihrem Begleiter. Hinzu komme, dass viele Rollator-Benutzer aufgrund unterschiedlichster Einschränkungen sturzgefährdet seien. Stürze im Alter, das sei ein großes und für viele Ältere ein oft auch angstbesetztes Thema.

An dem Rollatortag wurden Möglichkeiten aufgezeigt, der Sturzgefahr entgegenzuwirken, um sicher und mobil zu bleiben. Diese Thematik zog sich wie ein „roter Faden“ durch das Programm, das mit Vorträgen und Mitmachangeboten informierte und zum Bewegen animierte.

Häufigste Ursache bei Stürzen ist mangelnde Muskelkraft

Einstellungssache: Für ein sicheres und beschwerdefreies Bewegen mit dem Rollator ist der Technik-Check unverzichtbar. Das Sanitätshaus Mitschke kontrollierte u.a. Bremsen, Handgriffe und Griffhöhe.In Deutschland ereignen sich jährlich über vier Millionen Stürze. Die häufigste Ursache von Stürzen im Alter sei mangelnde Muskelkraft und Balancefähigkeit. Daher Eberls Empfehlung: „Bleiben Sie in Bewegung.“ Zum Beispiel bei den Verler Gehtreffs oder auch beim Verler Rollator-Club, ein kostenloses Mitmach-Angebot im DRK-Heim.

Die Binsenweisheit „Bewegung ist die beste Medizin“ gilt heute längst als wissenschaftlich belegt. Aber insbesondere für Menschen, die bereits eingeschränkt sind und daher einen Rollator benutzen, kann Bewegung Gold wert sein. Denn jeder noch so kleine Gang stärkt Herz und Muskeln und fördert die Durchblutung des Gehirns. Etwa ein regelmäßiges Rollator-Training in Kombination mit Übungen zur Schulung der Kraft und des Gleichgewichtes kann helfen, die Mobilität zu erhalten sowie Stürze zu vermeiden.

Sanitätshaus stellt Rollatoren ein

TermineUnter fachkundiger Anleitung trifft sich der Verler Rollator-Club an folgenden Terminen: jede 1. und 3. Woche im Monat jeweils montags, 10 bis 11 Uhr, ausschließlich Bewegung im Freien; jede 2. und 4. Woche im Monat jeweils freitags, 14.30 bis 16 Uhr, Bewegung im Freien oder Gymnastik im DRK-Gebäude mit anschließendem Kaffeetrinken; jede 5. Woche im Monat jeweils montags, 10 bis 11 Uhr, ausschließlich Bewegung im Freien.Weitere Informationen zum Rollator-Club gibt die Stadt Verl, Frau Sandra Hasenbein, 05246/961204.

Von der Theorie ging es dann auch gleich in die Praxis. Unter dem Motto „Bewegt bleiben ist Trumpf“, gab es Gelegenheit zum aktiven Mitmachen. Den Auftakt machte der Workshop „Mit dem Rollator auf Du und Du“, in dem allerlei Tipps und Übungen zum sicheren und richtigen Umgang mit dem Rollator gezeigt wurden. Flankiert wurde dieses Angebot vom Gütersloher Sanitätshaus Mitschke, das an diesem Tag an zahlreichen Rollatoren Technik- und Sicherheits-Checks durchführte.