Abschluss der Gartensaison mit eigener Ernte gefeiert

Pflanzen, pflegen,ernten - so ist der Ablauf im Bornholter Schulgarten. Am ende durfte der reiche Ertrag gefeiert werden.

Bornholte (gl) - Lernen, die Natur und die Umwelt zu schätzen und zu schützen: Wo geht das besser als im Schulgarten in Bornholte. Dort endete jetzt die Saison. 29 Kinder der Grundschule Bornholte feierten laut einer Mitteilung die erfolgreiche Ernte zusammen mit Klassenlehrern, Familien und Helfern.

Bevor es in diesem Jahr in den Garten ging, sind in der Schule die Grundlagen des Gemüseanbaus gelernt worden. Es wurden Sonnenblumen gesät, die nach den Osterferien in die Erde umgepflanzt wurden. Sechs Mal arbeiteten die Schüler danach im Garten.

Viel über biologischen Gemüseanbau gelernt

Die jetzigen Viertklässler erfuhren viel über den biologischen Gemüseanbau, indem sie säten, pflanzten, jäteten und gossen. Nebenbei lernten sie auch die Lebensräume Garten und Wiese kennen, beobachteten Tiere, probierten unterschiedliche Kräuter und frische Gemüsesorten, Kräutertee- und Honigsorten.

Angebaut wurden unter anderem Kartoffeln, Topinambur, Bohnen, Mangold, Zucchini, Kürbisse, Tomaten, Paprika, Mais, Gurken, Lauch, Salat und verschiedene Kräuter. Es wurde auch wieder ein Maya-Beet angelegt, also Anbau von mehreren Gemüsesorten, die dicht aneinanderwachsen und sich gegenseitig unterstützen, sowohl im Wachstum, als auch in der Bekämpfung von Schädlingen.

Gewächshaus verglast und Tomaten gepflanzt

Auch das gespendete Gewächshaus wurde verglast und mit Tomaten bepflanzt. Die Ernte war überwältigend, schreiben die Organisatoren.

Kräftig unterstützt wurden die Kinder bei der Schulgartenpflege von der Arbeitsgruppe Schulgarten, bestehend aus Mitgliedern der Vereine Hof Diekämper und Bürgerverein Bornholte-Bahnhof. Die Gruppe traf sich in der Saison zwei- bis viermal im Monat, um die Beete vorzubereiten, die Pflanzen vorzuziehen, Rasen zu mähen und alle sonstigen anfallenden Arbeiten zu erledigen.

Ein Abschlussfest mit Zucchini-Suppe

Beim Abschlussfest gab es Zucchini-Suppe, eine gelbe und eine rote Tomatensuppe, Folienkartoffeln mit Kräuterquark, Blätterteigtaschen mit Mangold und Schafskäse, Stockbrot, Rote Beete Brownies, Zucchini-Schoko-Muffins und Rohkost.

Die Arbeitsgruppe Schulgarten Bornholte sucht noch weitere Unterstützung bei der Pflege des bunten Gartens. Wer Lust und Zeit habe, könne sich gerne bei Iva Potrebova per E-Mail an [email protected] melden.