Adventsfenster erstrahlt in St.-Anna-Kirche in Verl

In der festlich geschmückten St.-Anna-Kirche genossen Zuschauer und Akteure die Aktion Adventsfenster, bei der sich jeden Tag an einem neuen Ort ein Türchen öffnet.

Verl (gl) - Bei der Adventsfenster-Aktion öffnet sich in Verl an jedem Tag ein Fenster und lädt die Besucher zum Mitmachen ein. Am Mittwoch waren die Besucher in die St. Anna Kirche eingeladen und viele waren gekommen, heißt es in einer Mitteilung.

Dass die Besucher mit einem tollen Gefühl nach Hause gingen, habe sicherlich nicht nur am Glühwein gelegen, heißt es weiter. Die im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlende Kirche mit Krippe und Weihnachtsbäumen wirkte nachhaltig. Die Besucher erlebten eine ökumenische Feierstunde zum Thema „Wir freuen uns auf Weihnachten“. „Macht hoch die Tür“ schallte es aus den vielen Kehlen, begleitet von der Orgel und Posaunenchor unter der Leitung von Kantorin Iris Kleinebekel.

Lichterprozession im Mittelgang der Kirche

Das Mitsingen bekannter adventlicher Lieder stand im Mittelpunkt. Pfarrer Marcus Korsus und Jens Hoffmann steuerten verbindende Texte bei. Einen besonderen Auftritt hatten die Kinder von der St.-Anna-Kita mit in einer Lichterprozession durch den Mittelgang der Kirche. Nach dem Adventssegen der beiden Geistlichen sangen alle Beteiligten zum Abschluss zu Orgel und Posaunenchor „Tochter Zion“. Gesprächsstoff für den anschließenden Small Talk gab es genug.