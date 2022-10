Aktionstag in Verl hebt die Bedeutung der Musik hervor

Mit einem Tag der Musik macht das Droste-Haus in Verl auf sich aufmerksam. 76 Musikerinnen und Musiker spielen auf.

Ein junges Talent am Klavier ist die achtjährige Charlotte Faulhaber aus Liemke.

Verl (abb) - „Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“: So steht es auf einem Poster im Droste-Haus. Zum ersten Tag der Musik in der Einrichtung am Schillingsweg wurde musikalisch ordentlich Staub gewischt.

„Wir wollen wieder vermehrt Werbung machen“

Insgesamt 76 Musikerinnen und Musiker überwanden ihre Aufregung und wirkten bei Konzerten mit. „Nach der langen Corona-Pause wollen wir wieder vermehrt Werbung machen“, sagte Tanja Weickert vom Droste-Haus.

Der erste Tag der Musik solle einen Schwerpunkt setzen. In den Konzerten gab es Klänge vom Klavier, von Gitarren, Geigen und Flöten. Einige Kinder sangen auch. Tanja Weickert: „Mit dem heutigen Tag wollen wir wieder auf uns aufmerksam machen.“

Stolze Eltern und Großeltern lauschen vier Konzerten

Die Bemühungen wurden belohnt. Viele stolze Eltern und Großeltern wohnten den insgesamt vier Konzerten im Foyer des Droste-Hauses bei.

Die Bandbreite war durchaus respektabel. Die Auswahl der Stücke ging von „Schlaf, Kindlein schlaf“ sowie „Hänschen Klein“ mit Flötistinnen über den „Novembertag“ von Anne Terzibaschitsch auf dem Klavier bis hin zur „Kleinen Jagdmusik“ von Georg Philipp Telemann, das im Familien-Duett von Bernhard Faulhaber (Flügelhorn) und Tochter Charlotte am Klavier dargeboten wurde.

Einige Kinder leiden unter Lampenfieber

Unterrichtet werden die Mädchen und Jungen, aber auch einige erwachsene Musikerinnen und Musiker von den Musiklehrerinnen im Droste-Haus. Elena Derksen, Daniela Avenwedde, Christine Schulz-Gercken, Rita Funke, Ulrike Globisch, Jutta Terzenbach, Chris Zinnecker und Linda Beckhoff übten mit den Schülern die Stücke ein und sprachen ihnen vor dem Auftritt gut zu.

Einige Kinder waren sehr aufgeregt und litten unter Lampenfieber – was wohl einfach dazugehört. Am Ende meisterte jedes Kind seinen Auftritt im voll besetzten Foyer. Eins der Kinder ist Grace (11). Die Schülerin des Gymnasiums spielt seit vier Jahren Geige und genoss ihren Auftritt am Sonntag.

„Es ist einfach die Freude an der Musik“

„Ich wollte ein Instrument spielen und habe mich dann für die Geige entschieden“, erzählt die junge Verlerin. Sie gibt zu, dass sie manchmal keine Lust habe zu proben, „aber die Proben gehören einfach dazu“, sagt sie. „Meistens habe ich sehr viel Spaß und lerne hier im Droste-Haus auch neue Freundinnen kennen.“

Fast schon ein Routinier am Klavier ist Janne (16) aus Kaunitz. Der Gymnasiast spielt mittlerweile seit zehn Jahren und ist auch in der Big Band seiner Schule aktiv. „Es ist einfach die Freude an der Musik“, sagt Janne zu seinen Beweggründen, das Klavierspiel gelernt zu haben.

„Musik ist die wahre allgemeine Menschensprache“

In seiner Familie und im Freundeskreis erntet das Talent Anerkennung. „Die finden das alle schon ganz cool“, sagt Janne und lächelt. „Musik ist die wahre allgemeine Menschensprache“ heißt es auf einem weiteren Poster, das im Droste-Haus hängt.

Der Tag der Musik hat diesen Sinnspruch am Wochenende mit Leben gefüllt – Musik versteht einfach jeder und gerade im international aufgestelltem Haus soll die Sprache der Musik weiterhin eine große Rolle spielen.