Alle Impftermine für Samstag in Verl bereits vergeben

Am Samstag, 18. Dezember, haben Verler die Möglichkeit, sich boostern zu lassen. Die Termine sind allerdings schon vergeben.

Verl (gl) - Alle Impftermine im Rahmen der Booster-Impfaktion der Stadt Verl am kommenden Samstag, 18. Dezember, sind inzwischen ausgebucht. Das teilt die Stadt am Dienstagabend mit.

Blick ins Buchungssystem lohnt sich trotzdem

Sollte es Absagen geben, werden diese Termine im Buchungssystem auf www.verl.de sofort wieder freigeschaltet. „Für alle, die sich boostern lassen möchten, lohnt es sich daher durchaus, in den nächsten Tagen immer mal wieder in das Buchungsportal zu schauen, ob Termine frei geworden sind“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Bei der Aktion am Samstag erfolgt die Auffrischungsimpfung mit dem Vakzin von Moderna, sodass ausschließlich Personen ab 30 Jahren teilnehmen können.